Phillip Cocu'yu yıkan olay! Kariyeri bitti...

Aracıyla birlikte bir ağaca çarpan İngiliz futbolcu, ağır yaralandı. 33 yaşındaki futbolcu Ranger Rover marka aracın yolcu koltuğunda oturuyordu. Takım arkadaşı Tom Lawrence'in alkollü araç kullanmasının bedeli ağır oldu.



Sahalara en erken 2020 aralık ayında dönebileceği belirtilen Keogh'un kariyerine devam edip edemeyeceği şüpheli durumda...



Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby takımında büyük üzüntü yaşanırken, Hollandalı çalıştırıcı konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Tamamen yıkılmış durumda. Takım içinde sorumluluk alan biri için, bir kaptan için takımdan uzak kalmak acı veriyor ona. Kendini bundan sorumlu hissediyor. Takımdaki oyuncular şimdi daha fazla sorumluluk almalı."



Cocu'nun Barcelona kariyerinden kesitler izliyoruz...