PHILSA ve PMSA paylarının satışındaki nihai devir bedeli açıklandı - Son Dakika

Sabancı Holding, PHILSA ve PMSA paylarının satışındaki nihai devir bedelinin 3 milyar 120 milyon 861 bin 278,66 lira olduğunu duyurdu.

Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, şirketin Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ (PHILSA) ve Philip Morris SA Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış AŞ (PMSA) sermayesinde sahip olduğu payların tamamının kapanış tarihindeki düzeltmeler sonrası 2 milyar 747 milyon 308 bin 823 lira devir bedeli karşılığında 5 Ocak 2022'de Philip Morris Products S.A'ya (PM) satıldığı ve devir bedelinin aynı gün tahsil edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu defa, PHILSA ve PMSA'nın bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal sonuçlarına göre yapılan düzeltmeler sonrası 31 Mart 2022 tarihinde PM tarafından şirketimize 373 milyon 552 bin 455,66 TL ek ödeme yapılmış olup, böylece PHILSA ve PMSA paylarının satışındaki nihai devir bedeli 3 milyar 120 milyon 861 bin 278,66 TL olarak gerçekleşmiştir."