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Piazza'dan çocuklara film festivali

2 saat önce

Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 14-30 Haziran tarihleri arasında, festival tadında sinema kampanyası gerçekleştirilecek.

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Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde 14-30 Haziran tarihleri arasında, festival tadında sinema kampanyası gerçekleştirilecek.

Piazza Club formu, sahibi ebeveynleriyle Piazza'ya gelen çocuklar, en sevdikleri filmleri konforlu salonlarda ücretsiz izleme şansı bulacaklar. Her gün ilk başvuran 100 çocuğun katılabileceği kampanya kapsamında seçili çocuk filmleri 13.00 seansında gösterime girecek.

Kampanya kapsamında, 14-17 Haziran'da Fındık İşi 2, 18-21 Haziran'da İstanbul Muhafizları, 22-25 Haziran'da Can Dostlar, 26-30 Haziran tarihlerinde Asteriks filmi gösterime sunulacak.

Ücretsiz bir üyelik sistemi olan ve birçok avantaj sunan Piazza Club'a ziyaretçiler, danışma biriminden dolduracakları formla üye olabiliyor. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:29 Kaynak: İHA
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