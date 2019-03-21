Son Dakika Haberleri: Piknik Ateşi Yangına Neden Oldu

Piknik Ateşi Yangına Neden Oldu

1 saat önce

Kırklareli'nde piknik ateşi yangına neden oldu.

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Kırklareli'nde piknik ateşi yangına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Karahıdır Korusu'ndan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık 5 dönüm arazi ile 3 arı kovanı zarar gördü.

Yangının piknikçilerin söndürmediği ateşten çıktığı tespit edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:40 Kaynak: AA

Karahıdır, İtfaiye, Kırklareli, Güncel
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