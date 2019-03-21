Piknik Ateşi Yangına Neden Oldu

Kırklareli'nde piknik ateşi yangına neden oldu.

Kırklareli'nde piknik ateşi yangına neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Karahıdır Korusu'ndan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.



Yangında yaklaşık 5 dönüm arazi ile 3 arı kovanı zarar gördü.



Yangının piknikçilerin söndürmediği ateşten çıktığı tespit edildi.

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