Piknik için geldiği Sakarya'da hayatını kaybetti - Son Dakika
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Piknik için geldiği Sakarya'da hayatını kaybetti

6 saat önce

İstanbul'dan arkadaşlarıyla pikniğe geldiği Sakarya'da rahatsızlanarak şahıs, hayatını kaybetti.

Piknik için geldiği Sakarya'da hayatını kaybetti, System.String[]

İstanbul'dan arkadaşlarıyla pikniğe geldiği Sakarya'da rahatsızlanarak şahıs, hayatını kaybetti. Şahsın iki gün önce mide kanaması geçirdiği öğrenildi.


Olay, Akyazı içesi Bıçkıdere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan gelen Yunus Fırat (37) isimli bir kişi Bıçkıdere Mahallesinde piknik yaptığı esnada rahatsızlanarak kan kusmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fırat'ı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. İki gün önce de mide kanaması geçirdiği öğrenilen Fırat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA

İstanbul, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:11 Kaynak: İHA
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