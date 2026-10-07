Pilot olmak en büyük hayaliydi! Göksel Arsoy\'a asker selamıyla veda

Yeşilçam'ın "Altın Çocuğu" olarak hafızalara kazınan Göksel Arsoy, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçının cenazesinde, hayatı boyunca içinde kalan pilotluk hayalini hatırlatan duygusal anlar yaşandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan törene katılan çok sayıda pilot, Arsoy'un tabutu başında dua ettikten sonra asker selamı vererek usta isme veda etti.

GÖKSEL ARSOY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Arsoy'un ailesi, yakınları, sevenleri ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı törende oğlu Gökhan Arsoy taziyeleri kabul etti.

Öğle namazının ardından Göksel Arsoy için cenaze namazı kılındı. Usta sanatçının tabutuna Türk bayrağı ve GS bayrağı sarılırken, törende duygusal anlar yaşandı.

BABASININ İZİNDEN GİDİP PİLOT OLMAK İSTEMİŞTİ

Göksel Arsoy'un cenaze töreninde dikkat çeken görüntülerin ardında ise usta sanatçının gençlik yıllarına uzanan özel bir hikaye vardı.

Babası hava subayı ve jet pilotu olan Arsoy, gençlik yıllarında babasının izinden gitmek ve pilot olmak istiyordu. Ancak Arsoy'un pilotluk hayali gerçekleşmedi ve hayatının yönü daha sonra sinemaya çevrildi.

Yeşilçam'ın en tanınan jönlerinden biri haline gelen Arsoy, aradan geçen yıllara rağmen pilot olamamasının içinde kalan hayallerinden biri olduğunu gizlememişti. Usta sanatçı, yıllar sonra yaptığı bir açıklamada "Keşke pilot olsaydım" sözleriyle bu özlemini dile getirmişti.

PİLOT OLAMADI, HAYALİNİ SİNEMAYA TAŞIDI

Babası hava subayı ve jet pilotu olan Göksel Arsoy'un havacılığa olan tutkusu sinema kariyerine de yansıdı. Ailesinin karşı çıkması nedeniyle pilotluk hayalini gerçekleştiremeyen Arsoy, yıllar sonra bu tutkusunu beyazperdeye taşıdı. Usta sanatçı, 1963 yılında Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının yaşamını konu alan “Şafak Bekçileri” filmini hayata geçirdi. Filmin yapımcılığını üstlenen Arsoy, başrolde de Üsteğmen Pilot Göksel Akıncı karakterini canlandırdı.

PİLOTLAR TABUTUNUN BAŞINDA DUA ETTİ

Arsoy'un yıllar önce dile getirdiği bu hayali, cenaze töreninde yaşananlarla yeniden hatırlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan çok sayıda pilot, usta sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Pilotlar, Arsoy'un tabutunun başına gelerek dua etti. Ardından tabutun karşısında asker selamı veren pilotların usta sanatçıya vedası, cenaze töreninin en dikkat çeken anlarından biri oldu.