Pınar Cup 2020'ye geri sayım

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pınar Cup Turnuvası, 17-19 Eylül tarihleri arasında Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Turnuvaya yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra Süper Lig ekiplerinden Petkimspor ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece takımları katılacak. Pandemi kısıtlamaları sebebiyle seyircisiz oynanacak turnuvada tüm karşılaşmalar Karşıyaka Spor Kulübü'nün resmi Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlarla taraftarlarla buluşacak.

1998 yılından bugüne 22 yıldır Karşıyaka'ya isim sponsoru olarak destek veren Pınar, bu sezon da desteğini artırarak sürdürmeye devam edecek. Geçen sezon antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde çok başarılı bir performans sergileyen ancak koronavirüs pandemisi sebebiyle sezonu tamamlayamayan Pınar Karşıyaka, yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyecek. Pınar Cup 2020 Turnuvası öncesinde @pinarlayasam Instagram hesabı üzerinden düzenlenen, "Fotoğrafın Tribünde, Takımın Sahada" yarışmasını kazanan taraftarların fotoğrafları, turnuva boyunca tribünlerde yer alacak. Pınar Cup'ta ilk gün saat 19.00'da Pınar Karşıyaka-Petkimspor maçı oynanacak. Turnuva, cuma günü aynı saatte Büyükçekmece-Petkimspor, cumartesi ise saat 16.00'da Karşıyaka-Büyükçekmece maçlarına ev sahipliği yapacak.