Pınar Deniz’den sarsan sözler: Babam hayattayken morga konmuş

Başarılı oyuncu Pınar Deniz, ABtalks programına konuk oldu. Ünlü isim, burada yaptığı açıklamalarda ailesine dair bugüne kadar bilinmeyen çarpıcı bir gerçeği ilk kez paylaştı. Babasının çocuk yaşta ölümle burun buruna geldiğini anlatan Deniz’in sözleri dikkat çekti.
Pınar Deniz, babasının Beyrut’ta iç savaş döneminde ağır yaralandığını belirterek yaşananları şu sözlerle anlattı: Küçük yaşta hastaneye kaldırılan babasının yaşam ihtimalinin düşük görülmesi nedeniyle morga konulduğunu ifade etti.
Ünlü oyuncu, dedesinin oğlunu bulmak için verdiği mücadeleyi de paylaştı. Hastanede tanıdığı bir doktorun yönlendirmesiyle morga giden dedesinin, babasını burada bulduğunu ve tedavi sürecinin bu şekilde başladığını söyledi.
Ailesinin kökenine de değinen Deniz, atalarının Mardin’den Beyrut’a, ardından yeniden Mardin’e döndüğünü anlattı. Çocukluğunda Arapça konuştuğunu belirten oyuncu, “Anneme ‘mama’ diye sesleniyordum” sözleriyle dikkat çekti.
