Pınar Gültekin cinayetinde tutuklu sanık Mertcan Avcı'nın iddianamesi geri iade edildi - Son Dakika
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Pınar Gültekin cinayetinde tutuklu sanık Mertcan Avcı'nın iddianamesi geri iade edildi

10.03.2022 19:42
Pınar Gültekin cinayetinde tutuklu sanık Mertcan Avcı'nın iddianamesi geri iade edildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Pınar Gültekin cinayetinin tutuklu sanığı Mertcan Avcı hakkında "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 3.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Pınar Gültekin cinayetinin tutuklu sanığı Mertcan Avcı hakkında "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeni delillerin yer almadığı gerekçesiyle geri iade edildi.

14 Şubat'ta görülen celsede karar açıklanması beklenirken, Pınar Gültekin'in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir tarafından katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın da cinayete iştirak ettiği gerekçesi ile Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması üzerine karar 11 Nisan'da yapılacak duruşmaya ertelenmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu sonrası Mertcan Avcı'nın Pınar Gültekin'in öldürüldüğü saatte olay yerinde bulunduğunun Adli Tıp raporları ile sabit olduğunu belirterek Mertcan Avcı hakkında 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten' ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı ve iddianameyi Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İddianameyi inceleyen Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Mertcan Avcı hakkında hazırlanan iddianameyi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti. İade gerekçesi olarak 'Ölüm zamanının tespitine yönelik adli tıptan rapor alınması, ortaya çıkan yeni delilleri mevcut iddianame ile ilişkilendirilmesi' istendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iade edilen iddianame ile ilgili itirazını yaparken, ölüm zamanı ile ilgili Adli Tıp raporunun zaten mevcut olduğunu, dokuların yandığı için ve maktulün diri diri yakıldığını, yeni delillerin de kovuşturma aşamasında çıkan adli tıp raporlarında maktul Pınar Gültekin'in diri diri yakıldığının anlatıldığı, sanık Mertcan Avcı'nın da olay yerinde olduğu için ölüm üzerinde ortak hakimiyet kurduğu cinayete iştirakten cezalandırılmasını gerekçe gösterdi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamenin geri gönderilmesine itirazı üzerine konu Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde çözülecek. Pınar Gültekin'in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Bu durumu Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek. Yerleşik yargı uygulamalarında çok olağan bir durum değil. Artık nihai olarak Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ve reddedecek. Eğer kabul ederse iddianame kabul edilmiş olacak ve yargılama 3'üncü Ağır Ceza'da reddederse ve varsa iddianamede eksiklikler tamamlanıp tekrar gönderilecek" dedi. - MUĞLA

Pınar Gültekin cinayetinde tutuklu sanık Mertcan Avcı'nın iddianamesi geri iade edildi
Pınar Gültekin cinayetinde tutuklu sanık Mertcan Avcı'nın iddianamesi geri iade edildi
Pınar Gültekin cinayetinde tutuklu sanık Mertcan Avcı'nın iddianamesi geri iade edildi
Pınar Gültekin cinayetinde tutuklu sanık Mertcan Avcı'nın iddianamesi geri iade edildi

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pınar Gültekin cinayetinde tutuklu sanık Mertcan Avcı'nın iddianamesi geri iade edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Gültekin cinayetinde tutuklu sanık Mertcan Avcı'nın iddianamesi geri iade edildi - Son Dakika
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