Son dakika haberleri: Pınar Gültekin'in katil zanlısına 23 yıl hapis kararına itiraz - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Pınar Gültekin'in katil zanlısına 23 yıl hapis kararına itiraz

21.06.2022 17:49
Son dakika haberleri: Pınar Gültekin'in katil zanlısına 23 yıl hapis kararına itiraz

Son dakika haberlerine göre Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından yayla evinde varile konularak yakılan ve üzeri beton dökülerek öldürülen Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında dün karar açıklanmış ve katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya 23 yıl hapis kararı çıkmıştı.

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından yayla evinde varile konularak yakılan ve üzeri beton dökülerek öldürülen Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında dün karar açıklanmış ve katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya 23 yıl hapis kararı çıkmıştı. Pınar Gültekin'in ailesi ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf mahkemesi nezdinde itiraza hazırlanıyor.

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 23 ay devam eden duruşmada Savcılık mütalaasında Cemal Metin Avcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı istemişti. Dün görülün karar duruşmasında cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında verilen 23 yıl hapis kararı sonrası hem Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, hem de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf mahkemesi nezdindi itiraz etmeye hazırlanıyor.

Cemal Metin Avcı için verilen 23 yıl hapis kararına itiraz edecek Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Müddeti Muhafaza Talebinde, "Usul ve yasaya aykırı hususları içermesi nedeniyle Muğla 3'üncü ağır Ceza Mahkemesinin 20/06/2022 gün ve 20 Haziran 2020/230 esas ve2020/214 sayılı kararın bozulması için istinaf yoluna gidilecektir. İstinaf layihamızı hazırlamak için gerekçeli kararın Başsavcılığımıza tebliği kamu adına talep olunur" denildi.

AVUKAT EPÖZDEMİR SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Karara itiraz edecek olan Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok duruşmada ve nihai olarak da dünkü duruşmada, müvekkiller ve biz mahkemenin adalet dağıtmaktan uzak olduğu, hakkaniyeti tesis edemeyeceği ve tarafsız olmadığını vurguladık ve duruşma tutanaklarına geçirdik. Pınar Gültekin ile ilgili hukuk garabeti mahiyetindeki bu karara bugün itibariyle hem katılan vekili olarak biz, hem de esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıkların cezalandırılmasını talep eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf mahkemesi nezdinde itiraz etti. Yargılamanın safahati sırasında, mahkemenin tarafsızlığına halel geldiğinden bahisle üç defa reddi hakim istedik, tamamı reddedildi, itiraz ettik, itirazlarımız reddedildi. Mahkeme sürecinde mahkeme heyeti hakkında HSK'ya şikayet dilekçesi verdik, hiçbir tasarrufta bulunulmadı. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız, hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olan bu kararın kanun yolu aşamalarında düzeleceği ve adaletin tecelli edeceğiniz umut ediyoruz" dedi.

(Bekir Tosun/İHA)

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Kaynak: İHA

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