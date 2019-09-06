Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'da buruk sevinç! Ufuk Sarıca...
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Pınar Karşıyaka'da buruk sevinç! Ufuk Sarıca...

1 saat önce

Dünya Kupası'nda Japonya'yla oynadığı ilk maçı kazandıktan sonra son 2 kupanın şampiyonu ABD'ye uzatmada yenilerek basketbol mucizesinin eşiğinden dönen ay-yıldızlı ekibimiz, bu moral bozukluğuyla çıktığı Çekya karşısında mağlubiyetten kurtulamadı.

Pınar Karşıyaka'da buruk sevinç! Ufuk Sarıca..., System.String[]

Dünya Kupası'nda Japonya'yla oynadığı ilk maçı kazandıktan sonra son 2 kupanın şampiyonu ABD'ye uzatmada yenilerek basketbol mucizesinin eşiğinden dönen ay-yıldızlı ekibimiz, bu moral bozukluğuyla çıktığı Çekya karşısında mağlubiyetten kurtulamadı.


Millilerin Dünya Kupası'ndan erken elenmesiyle A Milli Takımı da çalıştıran Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, yardımcı antrenörler Recep Şen ile Arda Demirbağ, ay-yıldızlı ekipteki basketbolcular Semih Erden ve Metecan Birsen, planlanandan daha erken takıma katılacak.

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Japonya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:39 
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