Pınar Karşıyaka'da buruk sevinç! Ufuk Sarıca...

Dünya Kupası'nda Japonya'yla oynadığı ilk maçı kazandıktan sonra son 2 kupanın şampiyonu ABD'ye uzatmada yenilerek basketbol mucizesinin eşiğinden dönen ay-yıldızlı ekibimiz, bu moral bozukluğuyla çıktığı Çekya karşısında mağlubiyetten kurtulamadı.



Millilerin Dünya Kupası'ndan erken elenmesiyle A Milli Takımı da çalıştıran Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, yardımcı antrenörler Recep Şen ile Arda Demirbağ, ay-yıldızlı ekipteki basketbolcular Semih Erden ve Metecan Birsen, planlanandan daha erken takıma katılacak.