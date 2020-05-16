Pınar Karşıyaka'da görüşmeler başlıyor

Koronavirüs salgınıyla FIBA'nın Europe Cup'ın yarı finallerini yeni sezon öncesine ertelemesi, ING Basketbol Süper Ligi'nin ise şampiyon ilan etmeden bitirilmesiyle sezonu tamamlayan Pınar Karşıyaka, oyuncularıyla pazarlığa girişecek.

Yabancıların yanı sıra birçok yerli oyuncunun da sözleşmelerinin yeni sezonda iki taraflı çıkış opsiyonlu olarak devam ettiği yeşil-kırmızılılarda takımla bu sezon sonuna kadar kalan ücretlerle ilgili pazarlık yapılacak. Basketbol Tahkim Mahkemesi (BAT), koronavirüs sürecinde sezon sonuna kadar alacaklarla ilgili kulüpler ve oyuncuların karşılıklı fedakarlıklar yaparak ücretlerin tamamlanmasını istemişti. Takımı bu sezon lig ve Avrup'da zirve yarışına sokan Antrenör Ufuk Sarıca'nın sözleşmesinin sürdüğü Kaf-Kaf, yabancılardan Taylor ve M'Baye ile yeni sezon öncesi söz kesmişti. Karşıyaka'nın gözden çıkardığı Crocker ise mart ve nisan ayı maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini FIBA kanalıyla tek taraflı feshetmişti.

- İzmir