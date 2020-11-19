Pınar Karşıyaka'nın erteleme talebine olumsuz yanıt - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'nın erteleme talebine olumsuz yanıt

19.11.2020 12:06
Pınar Karşıyaka'nın erteleme talebine olumsuz yanıt, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüse yakalanan 7 oyuncusunun testleri bu hafta içinde negatife dönen Pınar Karşıyaka'nın Basketbol Federasyonu'na cumartesi günü iç sahada oynanması gereken HDI Sigorta Afyan Belediyespor maçı için yaptığı erteleme talebi kabul edilmedi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüse yakalanan 7 oyuncusunun testleri bu hafta içinde negatife dönen Pınar Karşıyaka'nın Basketbol Federasyonu'na cumartesi günü iç sahada oynanması gereken HDI Sigorta Afyan Belediyespor maçı için yaptığı erteleme talebi kabul edilmedi. Daha önce ligdeki Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Fortitudo Bologna maçları takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Karşıyaka'nın, tamamı semptom gösteren oyuncularda hastalık sürecinin ağır geçmesi ve bazı isimlerin karantinalarının halen devam etmesi nedeniyle yaptığı başvuru reddedildi. Parkelerden 1 Kasım'daki Türk Telekom maçından beri uzak kalıp halen tam kadro antrenmanlara çıkamayan Kaf-Kaf, testi negatife dönen isimlerin cumartesi günü forma giyip giymeyeceğine sağlık kontrollerinin ardından karar verecek. Karşıyaka'nın maça eksik kadroyla çıkma ihtimali de var.

AYDA'YA ZİYARET

Karşıyaka, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altından 91 saat sonra çıkarılıp Türkiye'ye umut olan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i ziyaret etti. Gezgin ailesini ziyarete Başkan Turgay Büyükkarcı ve Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar gitti.Büyükkarcı ve Çınar; Ayda ve ailesine kulübün forma ve atkılarını hediye etti. Kulüp, ziyareti sosyal medyada, "Yaşadığımız depremin ardından, kurtuluşu ile bir nebze olsun yaramızı saran ve hepimizi umutlandıran minik Ayda ve Gezgin ailesini ziyaret ettik. Ayda ile birlikte abisi Atakan'a sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyoruz. Bahtınız açık olsun çocuklar" mesajıyla duyurdu.

Pınar Karşıyaka'nın erteleme talebine olumsuz yanıt

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Cumartesi, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'nın erteleme talebine olumsuz yanıt - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim İstanbul'da taksicilere kısa mesafe ve yolcu seçme denetimi Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı Türk bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma 25 Aralık'tan önce başlayabiliriz Kısıtlama kararı onları da vurdu, düğünler haftasonu 18.30'da sona erecek Önce motorla gezdirdiler, ardından gasbedip bıçakladılar! Saldırganları 'İlknur' dövmesi ele verdi Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu İkinci el araç satışları durma noktasına geldi
Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu         
11:44
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı         
10:57
Ayhan Akman'dan koronavirüse yakalanan Arda Turan için korkutan iddia: Ateşi 39'a çıkmış Ayhan Akman'dan koronavirüse yakalanan Arda Turan için korkutan iddia: Ateşi 39'a çıkmış         
10:49
Yasak olmasına rağmen taziye için toplanan kalabalık filyasyon ekibini darbetti Yasak olmasına rağmen taziye için toplanan kalabalık filyasyon ekibini darbetti         
10:42
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu         
10:02
Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var         
09:46
Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir         
09:35
Gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısına çevrildi! Piyasalar faiz artırımı bekliyor Gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısına çevrildi! Piyasalar faiz artırımı bekliyor         
09:26
Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada         
09:23
Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti         
09:20
Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada         
07:55
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
Gamze'nin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanmışlardı: Daha önceden 'cinsel saldırıdan' suç kayıtları varmış Gamze'nin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanmışlardı: Daha önceden 'cinsel saldırıdan' suç kayıtları varmış         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 12:21:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Karşıyaka'nın erteleme talebine olumsuz yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei