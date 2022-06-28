Pınarhisar'da 4. etap doğal gaz hattı çalışmaları başlayacak

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede doğal gaz altyapılarının 4. etabının yapılacağını belirtti.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk etap çalışmalarına 2020 yılında başladıklarını anımsatarak, 2 yılda 20 bin 500 metre altyapı hattının tamamlandığını kaydetti.

Yaklaşık 550 apartmanda da kutulamanın bittiğini ifade eden Talay, "Kasım ayında Pınarhisar'ın yüzde 90'ı doğal gaza kavuşmuş olacak. Bu yıl ilk önce kutulama çalışmalarından başlayacağız. Evlerine kutu takılan vatandaşlarımız hızlı şekilde abonelik işlemlerini gerçekleştirmelerini istiyoruz." diye konuştu.

GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürü Tamer Akaslan da Türkiye'de 81 ilde doğal gaz kullanımının başlamasıyla birlikte ilçelerde de kullanılması hedefiyle yaklaşık 2 yıldır Pınarhisar'da çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Pınarhisar'da CNG dolum istasyonu ile hizmet verdiklerini aktaran Akaslan, dolum istasyonunun yeni yapılacak yatırımları da karşılayabilecek düzeyde olduğunu bildirdi.

Kurban bayramının ardından ekiplerin ilçede hızla yeniden çalışmalara başlayacağını anlatan Akaslan, "İlk önce önceki yatırımları tamamlamak adına 700 kutulama yapacağız. Daha sonra bu güne kadar yaptığımız 20 kilometrelik hattın üzerine 20 kilometre daha yapacağız. 2 yıl kadar yaptığımız yatırım kadar yine bir yatırım yapacağız."