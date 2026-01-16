Pınarhisar'da Tır Parkı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Pınarhisar'da Tır Parkı Çalışmaları Devam Ediyor

16.01.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pınarhisar'da 110 tır kapasiteli tır parkı için çalışmalar sürüyor, Kaymakam Özderin incelemelerde bulundu.

Pınarhisar ilçesinde tır parkı yapım çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, tır parkı alanında çalışmaları takip ederek incelemede bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Çalık ve Pınarhisar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Adem Özbinek ile alanı gezen Özderin, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Özderin, 14 dönüm alan üzerine inşa edilen parkın 110 tır kapasiteli olacağını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Altınöz, başarılı öğrenci tebrik etti

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, "En iyi Cümle ve Afiş Yarışması"nda birinci olan öğrenciyle bir araya geldi.

Altınöz, "Dilimizin Zenginlikleri" Projesi kapsamında okullar arası gerçekleştirilen yarışmada il birinci olan Vize Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Defne Turna ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

Yarışmadaki başarısından dolayı Turna'yı tebrik eden Altınöz, öğrenciye hediye verdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi düzenlendi

Vize ilçesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi gerçekleştirildi.

Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ve ilçede görevli öğretmenler katıldı.

Kırklareli Ziya Gökalp İlkokulu sınıf öğretmeni Maksut Temir tarafından verilen eğitimde, öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pınarhisar'da Tır Parkı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası Yönetici paralarla birlikte kaçtı Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası! Yönetici paralarla birlikte kaçtı
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Depoları doldurun Akaryakıta çifte zam geliyor Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Aile yıkıldı Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

09:38
Galatasaray taraftarını kahreden haber
Galatasaray taraftarını kahreden haber
09:28
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
08:46
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
08:34
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
08:34
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
08:16
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 10:00:56. #7.11#
SON DAKİKA: Pınarhisar'da Tır Parkı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.