Son Dakika Haberleri: Pinhani Almanya'da Sahne Aldı

Pinhani Almanya'da Sahne Aldı

4 saat önce

Pinhani müzik grubu, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.

Pinhani Almanya'da Sahne Aldı, System.String[]
Pinhani müzik grubu, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.

Club Volta'da sahne alan grup, özellikle gençlerden ilgi gördü.

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Pinhani, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Duygusal şarkılarıyla hüzünlendiren, hareketli şarkılarıyla coşturan grup, konser sonunda büyük alkış aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:19 Kaynak: AA

Almanya, Pinhani, Kültür Sanat
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