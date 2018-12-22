Pinhani Almanya'da Sahne Aldı
4 saat önce
Pinhani müzik grubu, Almanya'nın Köln kentinde konser verdi.
Pinhani
müzik grubu, Almanya
'nın Köln
kentinde konser verdi.
Club Volta'da sahne alan grup, özellikle gençlerden ilgi gördü.
Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Pinhani, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.
Duygusal şarkılarıyla hüzünlendiren, hareketli şarkılarıyla coşturan grup, konser sonunda büyük alkış aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:19 Kaynak: AA
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