Piraziz Yerel Eylem Grubu Derneği kuruldu - Son Dakika
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Piraziz Yerel Eylem Grubu Derneği kuruldu

23.03.2022 14:34
Piraziz Yerel Eylem Grubu Derneği kuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği ortak programı olan Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması - LEADER Tedbiri'nin Piraziz ilçesinde hazırlanması ve uygulanması amacıyla Piraziz Yerel Eylem Grubu Derneği (PİRYEG) kuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği ortak programı olan Yerel Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması - LEADER Tedbiri'nin Piraziz ilçesinde hazırlanması ve uygulanması amacıyla Piraziz Yerel Eylem Grubu Derneği (PİRYEG) kuruldu.

Piraziz Ziraat Odası'nda yapılan genel kurulda, yönetim kurulu başkanlığına Ünal Aşık seçildi.

Aşık, genel kurulun ardından yaptığı açıklamada, önlerinde yerel kalkınma stratejisinin hazırlanma süreci olduğunu söyledi.

Dernek bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduklarını aktaran Aşık, "Bu grupta yer alan arkadaşlarımız yerel kalkınma stratejimizi yazacaklar. PİRYEG Derneği olarak amacımız yerel ürünlerimizin markalaşması, ekoturizmin geliştirilmesi, ilçemizdeki sosyal ve kültürel gelişim süreçlerinin ve kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine katkı sağlamaktır." dedi.

Aşık, derneğin kurulmasında yardımlarından dolayı İlçe Kaymakamı Furkan Başar, Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Ayşegül Çebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Aydın, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Köroğlu, Piraziz Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Piraziz Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na teşekkür etti.

Derneğin yönetim kurulu Cafer Mavi, Ercan Yıldız, Mustafa Uzunoğlu, Ümmühan Aydın, Kadir Aşık ve Atiye Akkaya'dan oluştu.

Denetim kurulunda ise Yunus Aydın, Ömer Öztürk ile Rıfkı Bekçi yer aldı.

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Avrupa Birliği, Hisarcık, Piraziz, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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