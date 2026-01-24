Pirinç Çuvalları İşçiyi Öldürdü

Samsun'un Bafra ilçesinde üzerine pirinç çuvalları devrilen işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Doğankaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tesiste çalışan H.T. (48), devrilen pirinç çuvallarının altında kaldı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan H.T, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
