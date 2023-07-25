Pitbull ile belediye otobüsüne binmek için olay çıkartan kadın şoföre saldırdı - Son Dakika
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Pitbull ile belediye otobüsüne binmek için olay çıkartan kadın şoföre saldırdı

25.07.2023 09:08

İstanbul Kağıthane'de pitbull cinsi köpeğiyle otobüse binmek isteyen kadın, şoför tarafından otobüsten indirildi. Şoföre hakaret etmeye başlayan kadın aynı zamanda şiddet de uygularken o anlar kameralara da yansıdı.

Kağıthane'de bir otobüste, pitbull cinsi köpeğiyle otobüse binmek isteyen kadın yolcu ile şoför arasında tartışma yaşandı. Köpeğiyle birlikte otobüsten indirilen kadın öfkeden deliye döndü, hatta şoföre saldırdı. Kadının şoföre yönelik hakaretler ettiği anlar ise kameralarla kayıt altına alındı.

Pitbull ile belediye otobüsüne binmeye çalışan kadın olay çıkardı, şoförü tartakladı

OTOBÜSE ALINMADI

Dün öğle saatlerinde Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde Aybike Çağlar, köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkarttı. Bir süre sonra Çağlar, sıcak hava nedeniyle köpeğinin patilerinin yanmaması için evine İETT'ye bağlı özel halk otobüsüyle dönmek istedi. O esnada Gültepe- Şişli hattında çalışan otobüs şoförü C.G. otobüse binmek isteyen Aybike Çağlar'a iddiaya göre köpekle binemeyeceğini söyledi.

Pitbull ile belediye otobüsüne binmeye çalışan kadın olay çıkardı, şoförü tartakladı

ŞOFÖRE ŞİDDET UYGULADI

Bunun üzerine şoför ile kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmada köpeğinin ağızlığının olduğunu ve köpeğin herhangi bir engelinin olmadığını söyleyen kadın, şoförü bir türlü ikna edemedi. Şoför ise köpekle binebilmesi için İETT Hareket Amirliğinden izin alması gerektiğini söyledi. Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan Çağlar, kendisini görüntüleyen şoföre saldırdı. Ardından da kadın, köpeğiyle birlikte otobüsten indirildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Pitbull ile belediye otobüsüne binmeye çalışan kadın olay çıkardı, şoförü tartakladı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • faruk ünver: ineklik etme taksi tut Cevap Yaz 33 1 Yayından Kaldır
  • commenter: Pitbullla otobüse binmek nedir millet kafayı sıyırmış iyice Cevap Yaz 232 10 Yayından Kaldır
  • Coronaci : Ayni fikirdeyim 24 2 Yayından Kaldır
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Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pitbull ile belediye otobüsüne binmek için olay çıkartan kadın şoföre saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pitbull ile belediye otobüsüne binmek için olay çıkartan kadın şoföre saldırdı - Son Dakika
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