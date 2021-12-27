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Pitbull saldırısında yaralanan genç, korku dolu anları anlattı: Kışkırtmak için 'Tut' deyince saldırdı - Son Dakika

Pitbull saldırısında yaralanan genç, korku dolu anları anlattı: Kışkırtmak için 'Tut' deyince saldırdı

27.12.2021 17:06

Sultangazi'de yaşayan Muhammed Can Değirmenci adlı genç, basketbol sahasında Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Değirmenci yaşadığı korku dolu anları anlatırken, "Köpeğin yanındaki kişi onu kışkırtmak için 'Tut' gibi bir şey söyledi. Sonra köpek saldırdı" ifadelerini kullandı.

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam Pitbull cinsi köpeğiyle basketbol sahasına gelen bir kişi, köpeği saha içerisinde salarak, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. O esnada köpeği saldırısına uğrayan 2 kişi yaralanırken, belediye ekipleri köpeği uyuşturucu iğne ile vurularak barınağa götürdü.

Bir pitbull dehşeti daha! Sahibi 'tut' deyince saldırdı

KÖPEĞİN SAHİBİ EKİPLER TARAFINDAN ARANIYOR

Sultangazi Belediyesi Hayvan Barınağı tarafından yakalanan pitbull cinsi köpek müşahede altında tutulmaya devam ediyor. Dünkü saldırı ile ilgili 2 kişi suç duyurusunda bulundu. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ise o köpeği dün parka getiren kişi hakkındaki arama çalışmaları devam ediyor.

Bir pitbull dehşeti daha! Sahibi 'tut' deyince saldırdı

''KIŞKIRTMAK İÇİN KÖPEĞE 'TUT' DEDİ''

Köpek saldırısında yaralanan Muhammed Can Değirmenci yaşadığı korku dolu anları anlattı. Değirmenci, "Biz basketbol oynuyorduk. 5 kişi yanlarında köpekle geldiler. 4 kişi gitti. Tek kişi kaldı. O kalan yanımıza köpekle geldi. Ben de 'Köpeği götür kimse yaralanmasın' dedim. Ben bunu dedim diye, köpeği saldı. Ben de topu atarak dikkatini dağıttım köpeğin. Köpek bizim üzerimize koştu tellere tırmandık. Çite tırmanmışken 'Tasmasını tak götür' dedim. Kemerini gösterip 'Bende tasma yok kemer var' dedi. Köpekten kaçarken köpek üzerime koştu. Karnıma saldırdı. Elimle ittim, kaçtım. Tam kaçarken önüme geçti köpek. Bir anda ayağımdan ısırdı. Yere düştüm. Ayağımı kapınca tekme attım köpeğe. Biri dikkatini dağıttı köpeğin. Köpek ona koştu. Ben de o sırada kaçtım. Benim ayağımı ısırdığı için benim modum düştü. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Köpeğin yanındaki kişi onu kışkırtmak için bir şeyler söyledi. 'Tut' gibi bir şey söyledi. Sonra köpek saldırdı" dedi.

Bir pitbull dehşeti daha! Sahibi 'tut' deyince saldırdı

''UYKUMDAN UYANIP YA KÜÇÜK ÇOCUKLARA SALDIRSAYDI DİYORUM''

Muhammed Can Değirmenci "Bana saldırırken etrafta çocuklar vardı. Onları düşündüm, hadi ben büyüğüm ya onlara saldırırsa diye endişe ettim. Doktor ''Karın bölgeni kurtarmışsın. Orayı tutsaydı sıkıntı yaşardın. Zaten zıplayarak sana saldırmış, düşerken oranı parçalardı. Ayağında da ısırdığı yer damara gelmemiş'' dedi. Hala canım acıyor. Uykudayken aklıma iki de bir o köpek geliyor. Küçük çocuklar geliyor. Onlara saldırsaydı ne olacaktı? O geliyor. İki de bir uykumdan uyanıyorum" diye konuştu.

Bir pitbull dehşeti daha! Sahibi 'tut' deyince saldırdı

''O HAYVANI O HALE GETİREN ASIL HAYVANDIR''

Baba Özdal Değirmenci "Biz haberi alınca şok olduk. Hastaneye gidince durumunu öğrendim. Beni mutlu eden çocuğun bunu hafif atlatması oldu. Daha kötü de olabilirdi. Ağlanacak halimize sevindik resmen. Çocuğa saldırtmış köpeği. Kaza olmuş olsa belki anlayış gösterilir ama insanların üzerine salmak nedir? Resmen terör, bu silah gibi kullanıyorlar artık demek ki. O hayvanı o hale getiren asıl hayvandır. O hayvanı o hale getirmese eğitmese hayvan böyle yapar mı? İnsanların en yakın dostu köpektir. En yakın dostu köpek en büyük düşmanı haline getirmiş" dedi.

Öte yandan belediye ekipleri tarafından yakalanan Pitbull Sultangazi Hayvan Barınağı'nda görüntülendi.

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Sultangazi, basketbol, Pitbull, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Pitbull saldırısında yaralanan genç, korku dolu anları anlattı: Kışkırtmak için 'Tut' deyince saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pitbull saldırısında yaralanan genç, korku dolu anları anlattı: Kışkırtmak için 'Tut' deyince saldırdı - Son Dakika
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