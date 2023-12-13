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Pivot Door İstanbul, Yeni Markası Pivotist ile Global Pazarı Hedefliyor - Son Dakika
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Pivot Door İstanbul, Yeni Markası Pivotist ile Global Pazarı Hedefliyor

Türkiye'nin öncü kapı üreticilerinden biri olan Pivot Door İstanbul, sektördeki etkisini artırmak ve uluslararası alanda kendine sağlam bir yer edinmek amacıyla yeni markası Pivotist'i tanıttı. Firmanın CEO'su Mustafa Arslan, yaptığı açıklamada, Pivotist'in global pazarlarda kendine güçlü bir konum edinme hedefi doğrultusunda atılan önemli bir adım olduğunu belirtti.

Pivot Door İstanbul, Yeni Markası Pivotist ile Global Pazarı Hedefliyor
13.12.2023 - 16:37,  Güncelleme: 16:42
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Türk Tasarımını ve Kalitesini Dünyanın Dört Bir Yanına Taşıyacak

Pivot Door İstanbul'un yeni markası Pivotist'in, global pazarda etkili bir şekilde varlık göstermeyi amaçladığını vurgulayan Arslan, "Pivotist markası altında sunacağımız kapılarla, Türk tasarımını ve kalitesini dünyanın dört bir yanına taşımayı hedefliyoruz. Global pazarlardaki etkileşimi artırarak, Türkiye'nin kapı sektöründeki gücünü uluslararası alanda daha da perçinlemeyi amaçlıyoruz" dedi.

Akıllı Ev Konseptlerine Uygun, Estetik ve Fonksiyonel

Pivotist'in sadece kapılarla değil, aynı zamanda teknoloji ve tasarımın birleşimiyle kendine özgü bir kimlik yaratmayı hedeflediğini ifade eden Arslan, "Dijitalleşme çağında Pivotist olarak, teknolojiyi tasarımın merkezine koyuyoruz. Akıllı ev konseptlerine uygun, estetik ve fonksiyonel kapılar üreterek, müşterilerimize sadece bir ürün değil, yaşam tarzı sunuyoruz. Bu anlayışımızla global pazarda fark yaratmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sorumluluk Alıyor

Pivot Door İstanbul'un sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünü Pivotist markasıyla uluslararası düzeye taşıdığını belirten Arslan, "Çevre dostu üretim süreçleriyle, karbon ayak izini minimize ederek, sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alıyoruz. Pivotist markası altında sunulan kapılar, sadece kaliteli değil, aynı zamanda çevre dostu bir tercih olacak" dedi.

Pivot Door İstanbul'un yeni markası Pivotist, Türkiye'nin sınırlarını aşarak küresel pazarda etkili bir şekilde varlık gösterme hedefiyle sektöre damgasını vurmayı amaçladığını belirtiyor.

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