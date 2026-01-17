Piyade Okulu'nda Zorlu Eğitim Süreci - Son Dakika
Piyade Okulu'nda Zorlu Eğitim Süreci

17.01.2026 11:18
Tuzla'daki Piyade Okulu, personeli muharebe şartlarına hazırlamak için yoğun eğitim veriyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının en köklü sınıflarından biri olan piyade sınıfına mensup personelin eğitim gördüğü İstanbul Tuzla'daki Piyade Okulu, muharebe sahasında en ön safta görev yapacak subay, astsubay ve uzman personeli zorlu şartlar altında göreve hazırlıyor. 1909 yılından bu yana faaliyet gösteren okul, bugün Tuzla'daki yerleşkesinde disiplinli ve yoğun eğitim anlayışıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel yapı taşlarından biri olmayı sürdürüyor.

Tuzla'daki Piyade Okulu Komutanlığı bünyesinde; piyade sınıfına mensup subay, astsubay, yedek subay, yedek astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erler, muharebe sahasının ağır yükünü kaldırabilecek şekilde yetiştiriliyor. Eğitimlerin temel amacı, personelin her türlü arazi, hava ve görüş şartında, baskı ve stres altında görevini başarıyla icra edebilmesini sağlamak.

Milli Savunma Üniversitesi'nden mezun olan piyade sınıfı teğmen ve astsubay çavuşlar, Tuzla'daki Piyade Okulunda 8 ay süren Subay/Astsubay Temel Kursuna alınıyor. Eğitim süreci boyunca kursiyerler; yoğun tempo, uzun süreli intikaller, gece eğitimleri, arazi faaliyetleri ve atışlarla hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlanıyor. Gerçek harp şartlarına yakın senaryolarla icra edilen eğitimlerde, personelin dayanıklılığı, karar verme kabiliyeti ve liderlik özellikleri sürekli test ediliyor.

Piyade Okulu yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri personelini değil, dost ve müttefik ülkelerin askerlerini de ağırlıyor. Tuzla'daki Piyade Okulunda, son dönemde 9 farklı ülkeden 153 misafir askeri personel, Türk personel ile aynı zorlu şartlarda eğitim aldı.

Okulda verilen eğitimlerde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah sistemleri ve simülasyon altyapıları etkin şekilde kullanılıyor. Tuzla yerleşkesinde zırhlı muharebe araçlarının sürüş ve kullanım eğitimleri, kuleli zırhlı araç simülatörleri, termal kamera ve radar sistemleri, tanksavar ve havan eğitimleri; her türlü arazi ve hava şartlarında, gündüz ve gece şartlarında icra ediliyor.

Teknolojinin harp sahasındaki etkisinin artmasıyla birlikte Tuzla'daki Piyade Okulunda dron ve dronsavar eğitimleri de yoğun şekilde veriliyor. Yerli ve milli dron sistemleriyle yapılan eğitimlerde kursiyerler, hem operatörlük becerisi kazanıyor hem de bu sistemlere karşı alınacak tedbirleri uygulamalı olarak öğreniyor.

Modern harp ortamında büyük önem taşıyan meskün mahal muharebelerine yönelik eğitimler de yine Tuzla'daki eğitim alanlarında icra ediliyor. Dar sokaklar, kapalı alanlar ve bina içlerinde oluşturulan zorlu senaryolarla personel sahaya birebir hazırlanıyor. Hudut karakolu ve üs bölgesi eğitim alanlarında ise kursiyerler, gece-gündüz görev yaparak gerçek görev ortamını önceden tecrübe ediyor.

Eğitim sürecinin önemli bir bölümünü fiziki dayanıklılık faaliyetleri oluşturuyor. Tuzla'daki Piyade Okulunda engelli koşu parkurları, uzun mesafe koşuları ve birlik halinde yapılan kondisyon çalışmalarıyla personelin dayanıklılığı, irade gücü ve disiplin anlayışı üst seviyeye çıkarılıyor.

Zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Tuzla'daki Piyade Okulundan mezun olarak atandıkları birliklerde göreve başlıyor. Piyade Okul Komutanlığı, ağır şartlar altında verdiği eğitimlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebe gücünü sahaya taşıyacak personeli yetiştirmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

24 saat son dakika haber yayını
