Piyanist Gökhan Aybulus ENKA Sanat'ın sosyal medya konuğu oldu - Son Dakika

Rus piyano ekolünün Türkiye'deki önemli temsilcilerinden Gökhan Aybulus, sevenleri için internetten konser verdi.

ENKA Sanat'ın Instagram hesabında canlı yayın konuğu olan sanatçı, verdiği mini konserde farklı sanatçıların eserlerini icra etti.

Evinden yaptığı dinletiye "Bach/Vivaldi - Siciliana" eseriyle başlayan Aybulus, Polonyalı besteci ve piyanist Frederic Chopin'den de bir eser seslendirdi.

Sanatçı ayrıca Franz Liszt'in transkripsiyonunu yaptığı bir Franz Schubert eseri ve Sergey Rahmaninov'un "Polichinelle, op.3 no.4"ünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

Aybulus, eser aralarında yaptığı konuşmada, ilk kez böyle bir yayın yaptığını belirterek, "Bu teklifi yaptığı için ENKA Sanat'a teşekkür ediyorum. Geçirdiğimiz bu zor dönemde insanların mutlu olması için biraz da olsa katkım olursa sevinirim." dedi.

Seyircilerden gelen soruları da yanıtlayan piyanist, geçirilen bu zor zamanlarda herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.