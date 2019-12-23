Piyanist Zoran Imsirovic, Tekirdağ'da konser verdi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Piyanist Zoran Imsirovic, Tekirdağ'da konser verdi - Son Dakika

Piyanist Zoran Imsirovic, Tekirdağ'da konser verdi

6 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gülsin Onay Piyano Günleri" etkinlikleri kapsamında Yugoslav asıllı piyanist Zoran Imsirovic sahne aldı.

Piyanist Zoran Imsirovic, Tekirdağ'da konser verdi, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "Gülsin Onay Piyano Günleri" etkinlikleri kapsamında Yugoslav asıllı piyanist Zoran Imsirovic sahne aldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin ikinci gününde piyanist Zoran Imsirovic, Franz Schubert ile Franz Liszt'in eserlerini icra etti.

Yaklaşık iki saat süren konserde Zoran Imsirovic'in performansı, izleyiciden büyük alkış aldı.

Konser sonunda piyanist Imsirovic'e çiçek takdim edildi.

"Gülsin Onay Piyano Günleri" 25 Aralık Çarşamba "Trio Hexis" orkestra grubunun konseri ile sona erecek.

Gülsin Onay, Tekirdağ, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:06 Kaynak: AA
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