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Borsa ilk yarıda rekor tazeledi - Son Dakika

Borsa ilk yarıda rekor tazeledi

08.12.2021 13:18
Borsa ilk yarıda rekor tazeledi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kazandı. Endeks, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.006,33 puana taşıdı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.006,33 puana taşıdı. Endeks, günün ilk yarısında yüzde 0,82 değer kazandı. Endeks 16,15 puan artışla 1.997.19 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 24,8 milyar lira oldu.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi ise yüzde 0,69 değer kazandı.

(İHA)

Borsa ilk yarıda rekor tazeledi

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Borsa ilk yarıda rekor tazeledi - Son Dakika


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