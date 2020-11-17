Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

17.11.2020 18:27
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 33,27 puan azalarak 1.259,72 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 33,27 puan azalarak 1.259,72 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,34 puan ve yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.291,65 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.259,69, en yüksek 1.293,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,57 azalışla 1.259,72 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,07, sanayi endeksi yüzde 1,63, hizmetler endeksi yüzde 1,20 ve teknoloji endeksi yüzde 2,55 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 41,10 puan ve yüzde 2,86 düşüşle 1.397,52 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaptı, 80'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Yapı Kredi Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.887,82 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.887,82 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,11 kayıpla 467 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7339 lira, satışta 7,7649 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6697 lira, satışta 7,7004 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1868, sterlin/dolar paritesi 1,3254, dolar/yen paritesi de 104,13 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,65 azalışla 43,70 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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