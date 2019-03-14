Son Dakika Haberleri: Piyasaya 1.5 Milyon Liralık Sahte Altın Süren Şebeke Çökertildi

Piyasaya 1.5 Milyon Liralık Sahte Altın Süren Şebeke Çökertildi

30 dakika önce

Piyasaya 1.5 milyon liralık sahte altın süren şebeke çökertildi İstanbul polisinin düzenlediği sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 94 kişiden 43'ü tutuklandıİSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasaya 1.

Piyasaya 1.5 milyon liralık sahte altın süren şebeke çökertildi
İstanbul polisinin düzenlediği sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 94 kişiden 43'ü tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasaya 1.5 milyon liralık sahte ve ayarı düşürülmüş altın süren şebeke çökertildi. Operasyon anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da kurdukları 5 ayrı imalathanede altınların orijinaline yakın şekilde basarak kuyumcular aracılığı ile piyasaya süren bir suç örgütüne yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 94'ü yakalandı. Operasyon polis kamerasına da yansıdı.
Şebekenin bakır madeninin üzerine altın kaplayıp inandırıcılık açısından önemli firmaların logolarını basarak üretim yaptıkları ve bu yöntemle piyasaya yaklaşık 1.5 milyon lira değerinde sahte altın sürdükleri tespit edildi. Gözaltına alınan 94 kişiden 43'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:36 Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa
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