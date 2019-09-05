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Piyasaya sahte para sürecekti polis yakaladı

23 dakika önce

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen araştırmada piyasaya sahte para sürmek üzere alan Ercan K. isimli zanlı kıskıvrak yakalandı.

Piyasaya sahte para sürecekti polis yakaladı, System.String[]

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen araştırmada piyasaya sahte para sürmek üzere alan Ercan K. isimli zanlı kıskıvrak yakalandı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği, piyasaya sahte para sürüleceği istihbaratını alınca harekete geçti. Araştırmalarını derinleştiren büro amirliği ekipleri, Ercan K. isimli bir zanlının piyasaya sahte para sürmek üzere olduğuna ulaştı. Zanlının Ankara Ulus'ta bir otelde kaldığı bilgisini alan ekipler, zanlıyı bir süre takibe aldı. Otelde konakladığı esnada takipte olduğunu anlamayan zanlı, sahte paraları piyasaya sürmek için harekete geçti. Planını uygulamaya koyan Ercan K. sahte paraları vermek için buluşma noktasına gittiği esnada polis ekiplerince yakalanarak göz altına alındı.

Ercan K.'nın yapılan üst aramasında 79 adet 100 TL l toplamda 7 bin 900 TL değerinde sahte banknot ele geçirildi. Şüpheli Ercan K.'nin yapılan sicili taramasında da parada sahtecilik konusundan suç kaydının olduğu anlaşıldı. Sahteci Ercan K. emniyetteki sorgusunun ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, Sincan Ceza evine gönderildi.

(İHA)

Mali Suçlarla Mücadele, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:35 Kaynak: İHA
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