PKK'lı Davut Baghestani ile 3 Kişi Adliyede
2 gün önce
MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK soruşturmasında gözaltına alınan, terör örgütü mensuplarının İsrail ve ABD ile görüşmesine aracılık ettiği belirlenen Davut Baghestani, beraberindeki 3 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi.
MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın PKK/KCK soruşturmasında gözaltına alınan, terör örgütü mensuplarının İsrail
ve ABD
ile görüşmesine aracılık ettiği belirlenen Davut Baghestani, beraberindeki 3 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi.
Sözde 'Kürdistan Yürütme Konseyi' ile ilişkisi olduğu tespit edilen, 'Canbulut Turgay' isimli sahte kimlik taşıdığı saptanan ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK soruşturması kapsamında, Adana
'da yakalandıktan sonra Mersin'e getirilen Davut Baghestani ile 3 kişinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlandı. Bu sabah önce sağlık kontrolünden geçirilen ardından güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye getirilen Baghestani'nin bastonu ve askerlerin yardımıyla güçlükle yürüdüğü gözlendi.
Mersin ve Adana'da çeşitli eylemlerde bulunduğu belirlenen Davut Baghestani'nin, geçen yıl Suriye
'nin Rakka
kentinde terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı olarak kurulan 'Suriye'nin Geleceği' adlı sözde partinin oluşumunda yer aldığı, örgüt mensuplarının İsrail ve ABD ile görüşmelerine de aracılık ettiği ortaya çıkmıştı.
- Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:23 Kaynak: DHA
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