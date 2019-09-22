Son Dakika Haberleri: PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 ölü
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PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 ölü

35 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nusaybin'in kırsal Dağiçi Mahallesi'nde, Yusuf Kurt'un daha önce arazinin takibi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapan cihazıyla ilgilendiği sırada teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Ağır yaralanan Kurt, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurt, müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 ölü

Yusuf Kurt, Nusaybin, Mardin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:57 Kaynak: AA
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