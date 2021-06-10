PKK'nın Çevrimli katliamında 31 yıl önce hayatını kaybeden 27 kişi unutulmadı - Son Dakika

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyünde 31 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 27 kişi mezarları başında anıldı.

Çevrimli köyünde terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişiyi anmak için köy mezarlığı ziyaret edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Türk bayrakları ile donatılan köyde, katliamda yakınlarını kaybedenler terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.

Katliamda iki kardeşini, terör örgütünün farklı tarihlerde düzenlediği saldırılarda da iki ayağını kaybeden Çevrimli köyü muhtarı İbrahim Özbey (57), AA muhabirine, aradan 31 yıl geçmesine rağmen acılarının hiç dinmediğini söyledi.

"Katliamı yapan terör örgütünü lanetliyorum"

Saldırıda 27 kişiyi yitirdiklerini ifade eden Özbey, "Çocuk, kadın, yaşlı, hamile demeden insanları katlettiler. Allah o günleri bir daha göstermesin. Bu katliamı yapan terör örgütünü kınıyor, lanetliyorum." dedi.

Özbey, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki; 'Kürtlerin hakkını savunuyoruz ve Kürtler için bunu yapıyoruz.' Yalan. Kürt adını kullanıp 30-40 yıldır hep kan döküyorlar. Askerimiz, polisimiz, korucumuz, öğretmenimiz dahi katlediliyor. Bunlara destek verenlere de sesleniyorum. Eğer biraz vicdanları varsa gelip burayı görsünler. Bunların Kürtlerle hiçbir alakası yok. Terörün yaptığı bütün katliamları şiddetle lanetliyorum. Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Buralarda çok katliamlar yaşandı. Bugüne kadar gelip 'Başınız sağ olsun' dediler mi? 'Kim yaptı bunları?' diye sordular mı? Maalesef. Onları HDP ile kol kola görünce içimiz yanıyor. Acıyı çeken bilir. Bu acıyı biz çekmişiz. Burada akrabalarımız, dedelerimiz, kardeşlerimiz katledildi. Bunların günahı neydi? Hepsi akrabam."

"Terör bitme noktasını gelmiş"

Birlik ve berberliğin önemini vurgulayan Özbey, "Allah, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a uzun ömür versin. Terör bitme noktasını gelmiş. İçişleri Bakanımızla, jandarmamızla, polisimizle, korucularımızla gurur duyuyoruz. Çok şükür şimdi rahatız. Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah, güvenlik güçlerimize güç, kuvvet versin. Birlik ve beraberliğimiz için bu çok önemli. Bu ülkeyi böldürmeyeceğiz, kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

"Devletimizin yanındayız"

Katliamda babasını kaybeden Emin Yıldız (41), saldırı gerçekleştirildiğinde henüz 10 yaşında olduğunu belirtti.

Hala yüreklerinin yandığını dile getiren Yıldız, "9 kardeştik, yetim bırakıldık. Acımız hala taze. Bu acıyı bize yaşatan hain terör örgütü PKK'yı şiddet ve nefretle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldız, başka terör saldırılarında da ağabeyini ve bazı akrabalarını kaybettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Devletimizin yanındayız, mücadelemize devam edeceğiz. İçişleri Bakanımızın yanındayız, terörle mücadelesini tebrik ediyoruz. Hain terör örgütü hiçbir zaman emeline ulaşamayacak. HDP Genel Başkanı Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ı buraya çağırıyoruz. Bu öldürülenler kim, araştırsınlar. Hani Kürtlerin hakkını savunmak? Bunların Kürtlükle alakası yok. Terör destekçilerine sesleniyorum. Bize bu acıları yaşatanlara destek olmayın. Terör örgütü gibi bunları da kınıyoruz."

Anma programına, Güçlükonak Kaymakamı Mehmet Göze, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tahir Başkonuş, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Taş, AK Parti İlçe Başkanı Cüneyt Aktuğ, Fındık Belde Belediye Başkanı Abdülselam İmre, Güçlükonak Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Aktuğ ile vatandaşlar katıldı.