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PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon

7 saat önce

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

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Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı kişilerin terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasında (TJA) faaliyet gösterdiği belirlendi.

Bunun üzerine sabah erken saatlerde TEM ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında HDP Kadın Meclisi üyesi Ayşe Merve A. ile eski BDP milletvekili İbrahim Binici'nin eşi H. Binici'nin de olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan diğer kadınların ise örgütün cezaevindeki mensuplarının dışarıyla irtibatını sağladıkları ve etkinliklerini organize ettikleri belirtildi.

Şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri sürüyor.

Ankara, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:42 Kaynak: AA
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