Son Dakika Haberleri: PKK'nın Sözde Mahkemesini Kurmuş

PKK'nın Sözde Mahkemesini Kurmuş

1 saat önce

Adana'da terör örgütü PKK'nın sözde mahkemesini kurup yargılama yaptığı öne sürülen bir kişi ile terör örgütü YPG'ye eleman kazandırmaya çalışan 2 Suriyeli yakalandı.

PKK'nın Sözde Mahkemesini Kurmuş, System.String[]
Adana'da terör örgütü PKK'nın sözde mahkemesini kurup yargılama yaptığı öne sürülen bir kişi ile terör örgütü YPG'ye eleman kazandırmaya çalışan 2 Suriyeli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, bölücü terör örgütü PKK ve Suriye kolu YPG/PYD'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak Çarşamba günü şafak vakti operasyon düzenledi. Polis eş zamanlı 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda bölücü terör örgütü PKK'nın sözde mahkemesini kurup yargılama yaptığı öne sürülen B.G. gözaltına alındı.

Diğer adreslere yönelik çalışmalarda ise Türkiye'nin olası Suriye'nin doğusuna yönelik yapacağı operasyon nedeniyle Adana'da YPG/PYD'ye eleman kazandırmaya çalıştığı öne sürülen N.H. ve İ.M. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete getirilerek sorguya alınan zanlılar, iki gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:54 Kaynak: İHA

Adana, PKK, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


16 Yaşındaki Kızı Öldürüp Valize Koyan Sanık Yayın Yasağı İstedi Kaçırma, Tecavüz, İşkence! İğrenç Olayın Davasında Suçunu İtiraf Eden Olmadı

Eşine Kızıp Kendisi İçin "Öldü" Anonsu Yaptıran Vatandaş, Belediye ile Mahkemelik Oldu Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 10:26:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PKK'nın Sözde Mahkemesini Kurmuş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]