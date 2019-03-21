PKK'nın Suikastçisi Tutuklandı
37 dakika önce
Mersin'de yaklaşık 2 yıl önce kamu görevlilerine yönelik suikast girişiminin failleri arasında yer alan ve PKK üyesi olmak suçundan aranırken Şırnak'ta yakalanan PKK'lı terörist Ali Atan tutuklandı.
Mersin
'de yaklaşık 2 yıl önce kamu görevlilerine yönelik suikast girişiminin failleri arasında yer alan ve PKK
üyesi olmak suçundan aranırken Şırnak
'ta yakalanan PKK'lı terörist Ali Atan tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü
ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucunda Şey kod adlı terörist Ali Atan'ın, Şırnak merkeze bağlı Başağaç
Köyünde saklandığı tespit edildi.
Düzenlenen şafak operasyonuyla saklandığı evde yakalanan PKK'lı terörist Ali Atan, Mersin'e getirilerek sorgulandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandıktan sonra ardından adliyeye sevk edilen Ali Atan, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:59 Kaynak: İHA
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