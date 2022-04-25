PKK'nın talimatıyla ormanları yaktığı iddia edilen sanığın yargılanması sürdü - Son Dakika
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PKK'nın talimatıyla ormanları yaktığı iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

25.04.2022 18:32
PKK'nın talimatıyla ormanları yaktığı iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

Adana'da, terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da, terör örgütü PKK'nın talimatıyla 5 noktada orman yangını çıkardığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanık A.İ.E.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla katıldı. Mahkemede sanığın avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, ilk olarak sanığın akıl sağlığına ilişkin Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden istenen raporun geldiğini ve sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu söyledi.

Duruşmada savunması alınan sanık A.İ.E.K, "Benim iddia edildiği üzere terör örgütü PKK ile bir bağlantım yoktur. Örgüt talimatıyla orman yakmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin dava dosyasına giren raporun yeterli olduğunu belirterek, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık avukatının tekrar rapor alınmasına ilişkin talebinin reddine karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Çukurova ilçesinde geçen yıl 4 Eylül'de orman yangınları çıkmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeden motosikletiyle kaçmaya başlayan zanlı A.İ.E.K'yi kovalamaca sonucu yakalamıştı.

Zanlı A.İ.E.K'nin motosikletinde benzin, üst aramasında ise kibrit ele geçirilmişti.

Ormanda kasten yangın çıkardığı belirlenen şüpheli 7 Eylül 2021'de tutuklanmıştı.???????

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Mahkeme, Adana, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PKK'nın talimatıyla ormanları yaktığı iddia edilen sanığın yargılanması sürdü - Son Dakika


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