Placido Domingo, kendisini tacizle suçlayan kadınlardan özür diledi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Placido Domingo, kendisini tacizle suçlayan kadınlardan özür diledi - Son Dakika Dünya

Placido Domingo, kendisini tacizle suçlayan kadınlardan özür diledi

7 saat önce

Ünlü İspanyol opera sanatçısı Placido Domingo, kendisini cinsel tacizle suçlayan kadınlardan özür diledi.

Placido Domingo, kendisini tacizle suçlayan kadınlardan özür diledi, System.String[]

Ünlü İspanyol opera sanatçısı Placido Domingo, kendisini cinsel tacizle suçlayan kadınlardan özür diledi.

79 yaşındaki Domingo, taciz iddialarının ardından geçen yıl Ekim ayıdna Los Angeles Operası'nın genel müdürlüğünden istifa etmişti.

20 kadın, Domingo'yu taciz ve uygunsuz davranışla suçluyor. Domingo tüm iddiaları reddediyor.

Domingo, Amerikan Los Angeles Times gazetesinde yayımlanan açıklamasında "Bu kadınların sonunda konuşmak için kendilerini rahat hissetmelerine saygı duyuyorum. Onları incittiğim için gerçekten üzgün olduğumu bilmelerini istiyorum. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum" dedi.

Özür açıklaması, ABD'de opera sanatçılarını temsil eden bir sendikanın Domingo'yla ilgili soruşturma başlatmasını izliyor.

Soruşturma sonunda yayımlanan raporda, Domingo'nun 1980'li yıllardan itibaren "iş yeri ve iş yeri dışında flörtten sarkıntılığa bir dizi uygunsuz davranışta bulunduğu" vurgulanmıştı.

'Kendisini reddeden kadınları cezalandırıyordu'

Domingo'nun sık sık kadınlara cinsel ilişki için baskı yaptığı ve bazen kendisini reddedenleri profesyonel açıdan cezalandırdığı iddia edilmişti.

Placido Domingo ise "son birkaç ay içinde iş arkadaşlarının kendisine yönelttiği iddialar hakkında düşünme fırsatı bulduğunu" belirterek şunları söyledi:

"Bazı kadınların, kariyerlerinin zarar görebileceği kaygısıyla kendilerini dürüstçe ifade etmekten korkmuş olabileceğini anlıyorum. Niyetim asla bu olmasa da hiç kimse böyle hissetmek zorunda bırakılmamalı.

Operanın en büyük yıldızlarından biri olan Domingo, 1962'den beri, soprano Marta Ornelas ile evli.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Suriye'nin kuzeyindeki durum Türkiye ile çatışma olasılığının güçlenmesine yol açıyor
ABD'li yetkililer vatandaşları uyardı: Koronavirüs hızla yayılabilir, hazırlıklı olun İdlib gerginliği sonrası ABD'li generalden Türkiye'ye Rusya'ya karşı işbirliği çağrısı ABD, koronavirüsün tedavisi için ilk ilaç denemelerine başlıyor

Son Dakika Haberleri
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:38:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Placido Domingo, kendisini tacizle suçlayan kadınlardan özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]