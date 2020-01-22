Planörle ormana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Planörle ormana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyor (2) - Son Dakika

Planörle ormana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyor (2)

6 saat önce

'KÖYÜMÜZ BULGARİSTAN'A YAKIN'Kırklareli'de, planörle çantalar içinde uyuşturucuların atıldığı ağaçlık alanın yakınındaki Dolhan köyünün muhtarı Cengiz Yılmaz, uyuşturucuların Bulgaristan'dan getirilmiş olabileceğini söyledi.

Planörle ormana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyor (2), System.String[]

'KÖYÜMÜZ BULGARİSTAN'A YAKIN'

Kırklareli'de, planörle çantalar içinde uyuşturucuların atıldığı ağaçlık alanın yakınındaki Dolhan köyünün muhtarı Cengiz Yılmaz, uyuşturucuların Bulgaristan'dan getirilmiş olabileceğini söyledi. Yılmaz, "Koru bölgesinde dün dolaşan köylü vatandaşlarımız, bir planörden valizler atıldığını görmüş. Şüphelenmişler ve jandarmayı aradık. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma inceleme başlattı. Köyümüz Bulgaristan'a yakın bir bölge, uyuşturucunun oradan gelme ihtimali olabilir. Savcılık havadan atılan çantalar içinde uyuşturucuya olduğunu tespit etti" dedi.

Köyün üzerinde daha önce hiç planör görmediklerini belirten Yılmaz, "Köyümüzün üzerinden uçak geçiyor ama planör uçtuğunu hiç görmedik. Biz de şaşırdık, her zaman olan bir olay değil. Şüpheli bir araç ile 1 kişinin kaçtığını görenler var. Jandarmanın çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

'SİYAH BİR ARABAYLA KAÇMIŞ'

Köy sakinlerinden Mustafa Candan ise havadan atılan uyuşturucuların yanında bir kişinin siyah bir arabaya binerek kaçtığını görenlerin olduğunu belirterek, "Dün ikindi saatlerinde taş ocakları mevkii dediğimiz yerde havadan çanta atıldığını duyduk. Bizim köyden o bölgeye odun toplamaya giden bir kişi görmüş ve jandarmaya haber vermiş. Olay yerinde 1 kişinin siyah bir arabaya binip kaçtığını görmüş. Jandarma dünden bu yana köyümüze gelerek olayı araştırıyor" ifadelerini kullandı

'İLK DEFA BİR PLANÖRÜN UÇTUĞUNU DUYDUK'

Ahmet Çetin de, köylerinde ilk defa böyle bir şey ile karşılaştıklarını belirterek, "Biz olayı görmedik, ama bizim köyden gören var. Havada bir planörden çanta atıldığını duyduk. ve o çantaların içinde uyuşturucu olduğunu öğrendik" dedi.


Cengiz Yılmaz, Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Planörle ormana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyor
Metruk binada yaralı bulunan 8 yaşındaki Muhammed öldü! Dayısı ve bir köylüsü gözaltına alındı Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 21:31:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Planörle ormana atılan uyuşturucunun Bulgaristan'dan getirildiği değerlendiriliyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]