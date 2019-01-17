Plastik poşet yasağının öncüsü Avrupa değil, Bangladeş
2 saat önce
Türkiye bu yıl ücretli plastik poşet uygulamasına geçerken, Bangladeş, 17 yıl önce yürürlüğe koyduğu uygulamayla naylon poşet yasağının öncüsü durumunda yer alıyor.
Türkiye
bu yıl ücretli plastik poşet uygulamasına geçerken, Bangladeş
, 17 yıl önce yürürlüğe koyduğu uygulamayla naylon poşet yasağının öncüsü durumunda yer alıyor. Ancak ülkede yasağa yeterince uyulduğunu söylemek güç.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:55
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