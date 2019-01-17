Son Dakika Haberleri: Plastik poşet yasağının öncüsü Avrupa değil, Bangladeş

Plastik poşet yasağının öncüsü Avrupa değil, Bangladeş

2 saat önce

Türkiye bu yıl ücretli plastik poşet uygulamasına geçerken, Bangladeş, 17 yıl önce yürürlüğe koyduğu uygulamayla naylon poşet yasağının öncüsü durumunda yer alıyor.

Plastik poşet yasağının öncüsü Avrupa değil, Bangladeş, System.String[]
Türkiye bu yıl ücretli plastik poşet uygulamasına geçerken, Bangladeş, 17 yıl önce yürürlüğe koyduğu uygulamayla naylon poşet yasağının öncüsü durumunda yer alıyor. Ancak ülkede yasağa yeterince uyulduğunu söylemek güç.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:55 

Türkiye, Bangladeş, Ekonomi
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