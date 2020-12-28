Platin Global 100 Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Platin Global 100 Ödülleri sahiplerini buldu

28.12.2020 23:47
Platin Global 100 Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Bu yıl dijital operatör Turkcell'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen "Platin Global 100 Ödülleri" sahiplerini buldu.

Bu yıl dijital operatör Turkcell'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen "Platin Global 100 Ödülleri" sahiplerini buldu.

Platin dergisinin, Ipsos ile birlikte çalışarak yürüttüğü "Platin Global 100 Endeksi"nin teması bu yıl "dijitalleşme" olarak belirlendi.

Platin Global 100 Ödülleri Töreni'nde, "Ulaştırma Sektörü Dijitalleşme Ödülü" Türk Hava Yolları'na, "Enerji ve Petrol Sektörü Dijitalleşme Ödülü" TÜPRAŞ'a, Savunma Sektörü Dijitalleşme Ödülü ASELSAN'a, "Metal Sektörü Dijitalleşme Ödülü" KARDEMİR'e, "Gıda Sektörü Dijitalleşme Ödülü" Ülker'e, Mobilya Sektörü Dijitalleşme Ödülü" Yataş'a, "Lojistik Sektörü Dijitalleşme Ödülü" Netlog Lojistik'e, "İlaç Sektörü Dijitalleşme Ödülü" Abdi İbrahim'e, "İnşaat Sektörü Dijitalleşme Ödülü" TAV İnşaat'a, "Kimya ve Plastik Sektörü Dijitalleşme Ödülü" Aksa Akrilik'e verilirken, "Platin Dergisi Teknoloji Özel Ödülü"nün sahibi Hitay Holding, "Turkcell Özel Ödülü"nün sahibi ise Yıldız Holding oldu.

Ödül törenine, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan video konferans yöntemiyle katıldı.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, 2020 yılı ödüllerinin temasının dijitalleşme olduğunu hatırlatarak, "Dijitalleşme 21. yüzyılda yükselen bir trend olmasına rağmen, pandemi koşullarından kaynaklı olarak ayrı bir ivme kazandı." dedi.

Dijitalleşmeye yatırım yapan ve bu dönüşümü sağlayabilen organizasyonların rakiplerini geride bıraktığını kaydeden Dağlıoğlu, "İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde bu dönüşümün daha da hızlandığını ve dijitalleşmede rekabetin arttığını hepimiz tecrübe ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dijitalleşmenin ülkeler için kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme söz konusu olduğunda şirketlerin ve kurumların bu alandaki rekabetinin ötesinde ülkeler arasındaki rekabet daha kritik önem taşımakta. Türkiye'deki tüm ilgili paydaşları olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin küresel rekabette hak ettiği konumda yer alması için tüm enerjimizle çalışıyoruz. Uluslararası doğrudan yatırımların, sürdürülebilir kalkınmanın temel dinamiklerinden biri olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Uluslararası yatırımların faydalarına baktığımız zaman; ülkemize sermaye girişinin sağlanması, ülkemizde istihdam oluşturulması, Türkiye'nin bölgesel bir üretim merkezi olarak konumlanarak ihracatının artırılması gibi maddeleri sayabiliriz. Bütün bu maddelere ek olarak, belki de en önemli faydası ise teknoloji transferi sağlanmasıdır."

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin kurulduğu günden bu yana, Türkiye'ye kazandırdığı yatırımlarda her zaman ilk önceliğin teknoloji odaklılığı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar hayata geçmesine vesile olduğumuz yatırımlar arasında; Türkiye'de teknoloji üretilmesini sağlayacak Ar-Ge ve tasarım merkezi projeleri, ülkemizdeki şirketlerin teknolojik dönüşümünü sağlayacak oyuncuların kazanılması, küresel tedarik zincirine entegrasyon içeren yatırımlar ve katma değeri yüksek üretim projeleri yer almaktadır."

Dijitalleşen dünyada yeni oyuncuların, "start-up" olarak da isimlendirilen tekno girişimlerden oluştuğunu belirten Dağlıoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ülkemizin jeostratejik konumu, reformlarla güçlendirilen liberal yatırım ortamı, genç nüfusu ve kamunun destekleriyle büyüyen teknoloji girişimleri ekosistemi dikkat çekmektedir. Türkiye'deki dijital teknoloji girişimlerinin yetkin işgücü, çevik iş modelleri ve ürettikleri ürün ve hizmetlerin küresel rekabet gücü geçtiğimiz 10 yılda kendini ispat etmiştir. Teknoloji girişimcilerimizin sermayeye erişiminin sağlanması Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak önceliklerimiz arasındadır."

Dağlıoğlu, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, e-mobilite, yaşam bilimleri, bulut çözümleri, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi alanlarda çok başarılı girişimlerin olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası girişim sermayesi fonlarının ve son dönemde hızla büyüyen yurt içi kaynaklı girişim sermayesi fonlarının teknoloji girişimcilerimiz ile buluşması için tüm gücümüzle çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Girişim sermayesi yatırımları ve etki yatırımları başta olmak üzere, tüm finansal yatırımlar için Ofisimiz bir referans noktası olarak hizmetlerine devam edecektir. Dijitalleşme trendini başarıyla takip ederek ülkemizde değer üreten ve bugün Platin Dergisi Ödülleri'ni kazanan firmaları tebrik ederim. Bu anlamlı konuyu kamuoyunun dikkatine taşıyan TürkMedya ailesine, Platin dergisine ve 24 TV'ye tekrar şükranlarımı sunuyorum. Herkese sağlıklı günler diler, yılın bu son günleri vesilesiyle yeni yılınızı tebrik ederim."

"Dijitalleşme artık tabiri caizse hayatta kalmanın yolu oldu"

Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, dijitalleşme kavramının çok yeni olmadığını ancak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ortaya çıkan süreçte çok daha hızlı ve kitleler tarafından kavranan çok önemli bir kavram haline geldiğini söyledi.

Dijitalleşmenin gerek kurumsal gerek bireysel hayatta herkesin çok konuştuğu bir başlık haline geldiğini belirten Özata, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme, bir önceki versiyonunda daha çok kurumların mevcut işlerini gerek verimlilik gerek işlerini büyütme istekleri gerek müşteri deneyimi ve beklentilerini çok daha üst düzeyde karşılayabilme istekleri ve rekabette öne çıkma nedeniyle teknolojinin getirdiği yeni imkanlar kullanılarak bu alanlarda bir adım öne gitme isteğiyle üzerinde çalışılan bir kavram. Pandemiyle beraber dijitalleşme artık tabiri caizse hayatta kalmanın yolu oldu. Artık işleri daha iyi yapmak için değil devam ettirebilmek için her sektör işlerini dijitalleştirmek zorunda kaldı. Eğitimimizi devam ettirebilmek ya da iş ortamlarında çalışmanın pandemi döneminde sakıncaları itibarıyla işlerimizi eve taşıyabilme dijitalleşme neticesiyle oldu."

Özata, hemen hemen tüm sektörlerde işleri daha iyi yapmanın yanında işleri yapabilmenin yolunun dijitalleşme olduğunu belirterek, şekilde devam etti:

"Turkcell kurulduğu günden bugüne gerek telekom altyapısıyla gerek son yıllarda yaptığı yatırımlarla telekom işinin üzerine bilgi teknolojileri ve yeni gelişen teknolojiler ve sistemler ve servisler alanında dijitalleşme konusu üzerine ciddi yatırımlar yaptı. Her bir sektörde mevcut işlerimizi dijital platformlara taşıyarak verimlilik, müşteri memnuniyeti ve deneyimi anlamında, gelirleri arttırmak için rekabette farklılaşmak alanında gerek yerel gerekse global rekabet için tüm sektörlerdeki tüm şirketlerimizin yanında, onların çok güçlü, güvenilir bir iş ortağı olma yönünde çalışmalarını devam ettirdi."

Altyapı gücünün hayati önem taşıdığına dikkati çeken Özata, "Dijitalleştirilmiş işlere ulaşabilmenin veya ulaştırabilmenin yolu güçlü altyapı ve bağlantıdan geçiyor. Turkcell sizlerin de çok iyi bildiği gibi gerek fiber şebekesiyle gerek 4.5G tarafındaki yatırımlarıyla üstün kalitesiyle pandeminin başladığı günden bugüne ülkede tüm kesimlerde, tüm sektörlerde kesintisiz hizmet vermeye devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijitalleşme bir seçenek değil zorunluluk"

Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman ise törende yaptığı konuşmada, yerli ve milli bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dergisi olarak Türk ekonomi basınında 23 başarılı yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Yalıman "Platin Global 100 Endeksi" için çalışmalara 2017 yılında Bağımsız Pazar Araştırma Şirketi Ipsos'la başladıklarını ifade ederek, "Türkiye'yi global arenada temsil eden markaları endekslemek istedik. Buradaki amacımız Türkiye'nin tanıtım ve yatırım şampiyonlarını okuyucularımızla buluşturmaktı, onları ödüllendirmekti." şeklinde konuştu.

Bu yıl Platin Global 100 Endeksi'nin teması olarak dijitalleşmeyi seçtiklerini belirten Yalıman, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız dünyada ve iş dünyasında kurallar hemen hemen her gün yeniden yazılıyor, bunu hep beraber yaşayıp görüyoruz. Dijitalleşmenin bir seçenek değil, zorunluluk olduğunun iş dünyasının farkına varması. Bugün açıklanacak şirketler aslında bu yolculuğa çoktan çıkmış şirketler. Okuyucularımız da izleyecilerimiz de şirketlerin faaliyetlerini okudukları zaman görecekler ki bu aslında 90'lı yıllardan beri süregelen bir süreç, bu sebeple dijitalleşmeyi seçtik örnek olması, rol model olması ve Türk ekonomisinin daha hızlı ilerlemesi için."

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Yatırım, Türkiye, Ipsos, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Platin Global 100 Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Ekonomi


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