Tek bir güvenlik açığı PlayStation 5'in kırılmasına yol açtı!

Bir konsol piyasaya çıktığında akıllara şüphesiz ilk başta cihazın yazılımının kırılıp kırılamayacağı sorusu gelir. Hatta aynı şey oyunlar için de geçerli. Bunun en büyük nedeni günümüzde bu gibi ürünlerin fiyatının büyük oranda artması demek mümkün. Ancak yukarıdaki durumlar hak sahibinin onayı ve izni olmadan gerçekleştiği için korsan kategorisine giriyor ve tamamen yasa dışı kabul ediliyor.

Tabii bu noktada 2020'de kullanıcıların beğenisine sunulan yeni nesil PlayStation 5 konsolunun da akıbeti merak ediliyordu. Ancak kısa süre önce bu durum kesin bir cevap buldu. Zira konsolun yazılımı bir Webkit güvenlik açığı nedeniyle kırıldı. Hatta konuyla ilgili bir video da paylaşıldı.

PlayStation 5 yazılımı nasıl kırıldı?

Ülkemizde 16 bin TL seviyelerinden başlayan fiyatlarla satışta bulunan PlayStation 5 konsolunun yazılımı çıkışının üzerinden iki yıl geçmesinin ardından resmen kırıldı. Tabii bugüne dek konsolun kırıldığına dair birçok iddia ortaya atıldı. Bilindiği üzere geçtiğimiz yılın sonunda kötü şöhretiyle tanınan bir hacker grubu cihazın kök anahtarına erişim sağladığını iddia etti.

It's… beautiful. The PlayStation 5 has been jailbroken. pic.twitter.com/54fvBGoQGw — Lance McDonald (@manfightdragon) October 3, 2022

Konsolun kırılma süreci, kısa süre önce yayınlanan videoyla resmen sonuçlandı. Zira SpecterDev adlı PlayStation korsanı, bir Webkit güvenlik açığından faydalanarak sistem sürümü 4.03'e kadar tüm PS5 konsollarına tam erişim sağladı. Bu, korsan oyun yükleme de dahil birçok işleme ortam hazırlıyor.

Sony, PlayStation VR2 için yeni bir içerik yayınladı!

Hacker, dijital sürümün 4.03 ve diskli sürümün ise maksimum 4.51'e kadar kırılabileceğini belirtiyor. Bunun nedeni ise zamanla gelen güncellemelerin yeni sürümlerdeki güvenlik açıklarını kapatması. Son olarak sanıldığının aksine PS5'in kırılması ilk etapta hemen genel kullanıcıya yansımayacak. Zira konsolun güncellenen sistem sürümü bu durumun hareket kabiliyetini kısıtlıyor. SpecterDev'in kendisi de bunun ilk etapta daha çok geliştiriciler için yararlı olduğunu söylüyor. Son olarak konuyla Github üzerinden gerekli bilgilerin ve belgelerin paylaşıldığını da belirtelim.

PlayStation kırma işlemi nedir?

PlayStation kırma işlemini, bir iPhone'u Jailbreak yapmak yada Windows işletim sistemini, bilgisayarınızda kaçak olarak kullanmak gibi düşünebilirsiniz. Cihaza yüklenen ve yazılımında bir takım değişiklikler yapan bu uygulamalar, ücretli veya ücretsiz oyunların dileyen herkes tarafından hiç bir meblağ ödemeden, oynanabilir bir hale gelmesini sağlıyor.

Tabii konsolunuza bu işlemi uygulatmanız memnun kalacağınız anlamına gelmiyor. Çünkü bu durum yazılımda hiç bir sıkıntı çıkarmasa bile yalnızca hikaye modlarını oynamanıza olanak sağlanacaktır. Yani çevrim içi oyunlara kırılmış bir cihazla katılım sağlayamazsınız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!