Tek bir güvenlik açığı PlayStation 5'in kırılmasına yol açtı! - Son Dakika
Üye Girişi

Tek bir güvenlik açığı PlayStation 5'in kırılmasına yol açtı!

03.10.2022 12:22
Tek bir güvenlik açığı PlayStation 5'in kırılmasına yol açtı!

PlayStation 5 konsolunun yazılımı çıkışının üzerinden iki yıl geçmesinin ardından resmen kırıldı. İşte ayrıntılar!

Bir konsol piyasaya çıktığında akıllara şüphesiz ilk başta cihazın yazılımının kırılıp kırılamayacağı sorusu gelir. Hatta aynı şey oyunlar için de geçerli. Bunun en büyük nedeni günümüzde bu gibi ürünlerin fiyatının büyük oranda artması demek mümkün. Ancak yukarıdaki durumlar hak sahibinin onayı ve izni olmadan gerçekleştiği için korsan kategorisine giriyor ve tamamen yasa dışı kabul ediliyor.

Tabii bu noktada 2020'de kullanıcıların beğenisine sunulan yeni nesil PlayStation 5 konsolunun da akıbeti merak ediliyordu. Ancak kısa süre önce bu durum kesin bir cevap buldu. Zira konsolun yazılımı bir Webkit güvenlik açığı nedeniyle kırıldı. Hatta konuyla ilgili bir video da paylaşıldı.

PlayStation 5 yazılımı nasıl kırıldı?

Ülkemizde 16 bin TL seviyelerinden başlayan fiyatlarla satışta bulunan PlayStation 5 konsolunun yazılımı çıkışının üzerinden iki yıl geçmesinin ardından resmen kırıldı. Tabii bugüne dek konsolun kırıldığına dair birçok iddia ortaya atıldı. Bilindiği üzere geçtiğimiz yılın sonunda kötü şöhretiyle tanınan bir hacker grubu cihazın kök anahtarına erişim sağladığını iddia etti.

It's… beautiful.

The PlayStation 5 has been jailbroken. pic.twitter.com/54fvBGoQGw

— Lance McDonald (@manfightdragon) October 3, 2022

Konsolun kırılma süreci, kısa süre önce yayınlanan videoyla resmen sonuçlandı. Zira SpecterDev adlı PlayStation korsanı, bir Webkit güvenlik açığından faydalanarak sistem sürümü 4.03'e kadar tüm PS5 konsollarına tam erişim sağladı. Bu, korsan oyun yükleme de dahil birçok işleme ortam hazırlıyor.

Sony, PlayStation VR2 için yeni bir içerik yayınladı!

Hacker, dijital sürümün 4.03 ve diskli sürümün ise maksimum 4.51'e kadar kırılabileceğini belirtiyor. Bunun nedeni ise zamanla gelen güncellemelerin yeni sürümlerdeki güvenlik açıklarını kapatması. Son olarak sanıldığının aksine PS5'in kırılması ilk etapta hemen genel kullanıcıya yansımayacak. Zira konsolun güncellenen sistem sürümü bu durumun hareket kabiliyetini kısıtlıyor. SpecterDev'in kendisi de bunun ilk etapta daha çok geliştiriciler için yararlı olduğunu söylüyor. Son olarak konuyla Github üzerinden gerekli bilgilerin ve belgelerin paylaşıldığını da belirtelim.

PlayStation kırma işlemi nedir?

PlayStation kırma işlemini, bir iPhone'u Jailbreak yapmak yada Windows işletim sistemini, bilgisayarınızda kaçak olarak kullanmak gibi düşünebilirsiniz. Cihaza yüklenen ve yazılımında bir takım değişiklikler yapan bu uygulamalar, ücretli veya ücretsiz oyunların dileyen herkes tarafından hiç bir meblağ ödemeden, oynanabilir bir hale gelmesini sağlıyor.

Tek bir güvenlik açığı PlayStation 5'in kırılmasına yol açtı!

Tabii konsolunuza bu işlemi uygulatmanız memnun kalacağınız anlamına gelmiyor. Çünkü bu durum yazılımda hiç bir sıkıntı çıkarmasa bile yalnızca hikaye modlarını oynamanıza olanak sağlanacaktır. Yani çevrim içi oyunlara kırılmış bir cihazla katılım sağlayamazsınız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Sony, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tek bir güvenlik açığı PlayStation 5'in kırılmasına yol açtı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
18:51 HSK'dan tepki toplayacak hamle! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı paylaştılar
18:46 Müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Siyasi polemikle acıyı istismar ediyorlar
18:37 Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim
18:12 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Eli İstanbul'da gözü başka yerde" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap
17:46 TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi
17:34 Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi
17:29 Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:18 Valilik, Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirdi
16:43 Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 19:23:11. #1.13#
SON DAKİKA: Tek bir güvenlik açığı PlayStation 5'in kırılmasına yol açtı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement