Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa kabri başında anıldı - Son Dakika

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa kabri başında anıldı

05.04.2021 11:38

- Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa kabri başında anıldı Fatih Camii bahçesinde kabri bulunan Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa'nın ölümünün 121'inci yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

- Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa kabri başında anıldı

İSTANBUL - Fatih Camii bahçesinde kabri bulunan Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa'nın ölümünün 121'inci yıl dönümünde anma programı düzenlendi.

Osmanlı tarihinin en önemli komutanlarından biri olan ve Plevne'de verdiği destansı mücadeleyle tarihe geçen Gazi Osman Paşa, vefatının 121'inci sene-i devriyesinde Fatih Camii bahçesinde bulunan kabri başında anıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği program sonrasında Gazi Osman Paşa'nın kabrini ziyarete edenlere tatlı ikram edildi. 5 torununun da katıldığı anma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ardından Kadir Topbaş'ın kabrini ziyaret ettiler.

"Milletimizin yiğit evlatları inşallah Gazi Osman Paşa'yı aratmazlar"

Gazi Osman Paşa'nın kabri başında açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, "Allah kendisine rahmet eylesin. Milletimizin yiğit evlatları inşallah Gazi Osman Paşa'yı aratmazlar. Programı gerçekleştiren değerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Gaziosmanpaşa'da yaşamak onun ismini taşımak bizim için bir gurur"

Gazi Osman Paşa gibi nesillerin yaşadığı bir ülkeyi görmek istediğini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Dünyada ismini tarihe yazdıran komutanlar azdır. Bunlardan bir tanesi de Gazi Osman Paşa'dır. Yine ismini komutanın taşıdığı şehirler azdır. Onlardan bir tanesi de Gaziosmanpaşa'dır. Orada yaşamak onun ismini taşımak bizim için bir gurur. Onun gibi bir nesil yetiştirmek, onun gibi yöneticilere ve komutanlara sahip olan bir ülkede yaşamayı ve görmeyi istiyoruz ruhu şad olsun" şeklinde konuştu.

"Vatan için bizim için 145 gün mücadele etmiş ve esir düşmemiş"

Gazi Osman Paşa'nın torunu Saffet Gümüş, "15'li torunlarıyız, Gazi Osman Paşa'nın torunlarıyız, Tokatlıyız. Tokatlı olarak şehrimizi ve paşamızı unutmadık. Onun torunu olmak bizim için bir onur ve gururdur. Vatan için, bizim için 145 gün mücadele etmiş ve esir düşmemiş. En sonunda mecburen esir düşmüş. Böyle komutanlara ihtiyacımız var bizim" ifadelerini kullandı.

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa kabri başında anıldı
Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa kabri başında anıldı
Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa kabri başında anıldı
Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa kabri başında anıldı
Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa kabri başında anıldı

Gazi Osman Paşa, Gaziosmanpaşa, Fatih Camii, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa kabri başında anıldı - Son Dakika


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