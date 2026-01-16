PM Türkiye 11. Kez En İyi İşveren Sertifikası Aldı

PM Türkiye, 'Top Employers Institute' tarafından yapılan bağımsız araştırma sonucunda üst üste 11'inci kez 'En İyi İşveren Sertifikası' almaya hak kazandı.

Hollanda merkezli Top Employers Institute, insan kaynakları alanında yürüttüğü bağımsız değerlendirme sonucunda 2025 yılının 'En İyi İşverenleri'ni açıkladı. PM Türkiye, üst üste 11'inci kez 'En İyi İşveren' sertifikasını kazandı.

"Önceliğimiz, potansiyelin en üst seviyede kullanılabilmesi"

Sürece dair değerlendirmelerde bulunan PM Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Evren Sarıgöl Yılmaz, değişen iş dünyası dinamiklerine ve yeni nesil beklentilere vurgu yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "İş dünyasında 'en iyi' olmak, artık statik bir hedef olmaktan çıktı. Çalışan odaklı ücret veya fiziksel imkanlar günümüzde temel birer gereklilik halini alırken asıl farkı, çalışanın bütüncül olarak iyi oluşunu, esnekliği ve aidiyet duygusunu destekleyen bir kültür oluşturmak belirliyor. Önceliğimiz, çalışma arkadaşlarımızın potansiyellerini en üst seviyede kullanabildikleri, kendilerini sürekli güncelleyebildikleri dinamik bir alan açmak. 11 yıldır bu unvanı korumamız, insanı merkeze alan dönüşüm stratejimizin ve yenilikçi uygulamalarımızın doğruluğunu kanıtlıyor." - İSTANBUL