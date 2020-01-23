Podolski, resmen Antalyaspor'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Podolski, resmen Antalyaspor'da - Son Dakika

Podolski, resmen Antalyaspor'da

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Alman yıldız futbolcu Lucas Podolski'yi 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Podolski, resmen Antalyaspor'da, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Alman yıldız futbolcu Lucas Podolski'yi 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, bir süredir görüşme sağladığı Alman yıldız futbolcu Lucas Podolski'yi transfer etti. Kırmızı-beyazlılar bu haberi sosyal medya hesaplarından, 'Willkommen, welcome ve hoş geldin' mesajları ve 11 numaralı forma ismiyle paylaştı. Podolski, son olarak Japon ekibi Vissel Kobe forması giymişti.

Kırmızı-beyazlılar daha önce Fedor Kudryashov, Veysel Sarı, Sinan Gümüş'ü renklerine bağlamıştı.

(İHA)

Lucas Podolski, Antalyaspor, Podolski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
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