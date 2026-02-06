Polatlı'da Depo Yangını: Büyük Zarar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Polatlı'da Depo Yangını: Büyük Zarar

06.02.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polatlı'da bir depoda çıkan yangın, traktör ve tarım malzemelerini tamamen yok etti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir depoda çıkan yangın büyük zarara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Polatlı ilçesine bağlı Türktaciri Mahallesi'nde gece Zülfikar Baysan'a ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun içerisinde bulunan traktör, 5 tonluk yakıt deposu ve gübrelerin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Depodaki traktör ile tüm tarım ekipmanları ve malzemelerin yandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Tarım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polatlı'da Depo Yangını: Büyük Zarar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:49
6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı
6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
07:16
Hillary Clinton’ın “Epstein“ çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Hillary Clinton'ın "Epstein" çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 11:05:14. #7.11#
SON DAKİKA: Polatlı'da Depo Yangını: Büyük Zarar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.