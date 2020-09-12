Son dakika... Polatlı'daki toz fırtınası sırasında büyükbaş hayvanların kaçışı kameralara yansıdı
Son dakika haberleri... Polatlı'daki toz fırtınası sırasında büyükbaş hayvanların kaçışı kameralara yansıdı Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınası sırasında ilçedeki TİGEM tesisindeki büyükbaş hayvanların kaçışı kameralara yansıdı.
Polatlı'daki toz fırtınası sırasında büyükbaş hayvanların kaçışı kameralara yansıdı
ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınası sırasında ilçedeki TİGEM tesisindeki büyükbaş hayvanların kaçışı kameralara yansıdı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde toz fırtınası meydana geldi. Fırtına nedeniyle gökyüzü karanlığa büründü. Toz bulutu nedeniyle zifiri karanlıkta kalan Polatlı'nın bazı yerlerinde elektrik ve telefon hatları da kesildi. İlçedeki TİGEM tesisinde yetiştirilen büyükbaş hayvanlar da toz fırtınası nedeniyle korku yaşadı. Kameralara yansıyan görüntülerde, toz fırtınası içinde kalan hayvanların, etrafa kaçıştığı görüldü.
Son Dakika Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Fatih Terim: Okay Yokuşlu'yu istedik ama kulübü transfere izin vermedi Galatasaraylı Mustafa Kapı'nın Lille'e transferi resmiyet kazandı Belediye başkanının kullandığı otomobil iş makinesine çarparak hurdaya döndü: 7 yaralı Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Fransa'da son 24 saatte 10 bin 561 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Galatasaray, evinde Gaziantep'i 3-1 mağlup etti Çorum'da koronavirüs kaynaklı can kaybı hızla artıyor! 2 günde 21 kişi hayatını kaybetti Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde kendisine destek olan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor Galatasaray karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gören Günay Güvenç, gözyaşlarını tutamadı Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Otomobil ile pikap araç mezarlık önünde çarpıştı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 4 yaralı var Trabzonspor'u reddeden Okay Yokuşlu, Galatasaray'a geliyor Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti