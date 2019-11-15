Polis ağabeylerinden minik Yusuf'a ziyaret

Sakarya'da "Fosfor Metabolizması Bozukluğu" nedeniyle tedavi gören 1 yaşındaki Yusuf Bozkurt'u polis ağabeyleri ziyaret etti.

Bozkurt'u Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki evinde ziyaret eden Sakarya Trafik Denetleme Eğitim Büro Görevlisi polis memuru Murat Ünal, Yusuf bebeğe "Ailemin Trafik Polisiyim" kimlik kartı ve düdük hediye etti. Ünal, "Yusuf iyileşecek ve bu kimlik kartıyla düdüğü kullanacak." dedi.

Ziyaret sonrası polisler tarafından ekip arabasıyla çocuklarının hastaneye götürülerek muayene olmasının sağlanmasından dolayı memnun olan aile, İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Ziyarette, Şeker Mahallesi muhtarı Adem Kuvel de yer aldı.

Geçen yıl doğduğunda "Fosfor Metabolizması Bozukluğu" nedeniyle tedavi gören Yusuf Bozkurt için sosyal medyada başlatılan kampanya sayesinde toplanan 400 bin lirayla yurt dışından ilaç getirilmiş ve tedavisinde kullanılmıştı.