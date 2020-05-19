Halk müziği, marş, ilahi türünde eserlerin seslendirildiği ve halk oyunu gösterisinin sunulduğu konserde, Altındağ Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri de Türk bayrağı tuttu.

Polis Akademisi Başkanlığı Bando ve Armoni Mızıkası ekibi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında konser verdi.

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