Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika

Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

6 saat önce

Kırıkkale'de trafik polisi aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik polisi aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 71 A 5444 plakalı trafik polisi aracı, Kırıkkale- Kayseri kara yolunda sahte plakalı otomobili takip ettikleri sırada Tarım ve Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda Adem Göçmen (18) idaresindeki 35 AH 9432 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar trafik polisleri Kadir Erdem ve Mücahit Kanca ile diğer sürücü Adem Göçmen, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Kırıkkale istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

Kırıkkale, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:29 Kaynak: AA
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