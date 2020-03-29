Polis, dışarı çıkamayan ve yakacağı biten yaşlı çifte odun götürdü - Son Dakika

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Polis, dışarı çıkamayan ve yakacağı biten yaşlı çifte odun götürdü
6 saat önce
Polis, dışarı çıkamayan ve yakacağı biten yaşlı çifte odun götürdü Ağrı'da polis, korona virüs salgını nedeni ile alınan tedbirler doğrultusunda dışarı çıkamayan ve odunları biten yaşlı çifte odun götürdü.
Polis, dışarı çıkamayan ve yakacağı biten yaşlı çifte odun götürdü
AĞRI - Ağrı'da polis, korona virüs salgını nedeni ile alınan tedbirler doğrultusunda dışarı çıkamayan ve odunları biten yaşlı çifte odun götürdü.
Ağrı Merkez Alpaslan Mahallesinde eşi ile birlikte yaşayan Taceddin Daşdemir (66), 155'i arayarak ihtiyaçları için Ağrı Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Gurubundan yardım istedi. Yardım isteği üzerine evine giden polislere odununun bittiğini söyleyen Daşdemir için oduncuya giden polisler, odunları alıp kendilerine teslim etti.
Odunlarını polislerden teslim alan yaşlı Daşdemir çifti, polislere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:58 Kaynak: İHA
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