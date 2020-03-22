Polis ekipleri koronavirüsle ilgili vatandaşları bilgilendiriyor - Son Dakika

Artvin'de polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında broşür dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de de görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında halkı bilinçlendirme adına broşür dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, uygulama kapsamında Artvin il merkezi polis uygulama noktası, Sarp Kara Hudut Kapısı pasaport kontrol noktaları, Artvin- Rize il sınırı polis uygulama noktası ile vatandaşların sıklıkla kullandığı, benzin istasyonları, terminaller gibi yerlerde Kovid-19 salgını hakkında bilgilendirici afişler asıldığı, vatandaş ve sürücülere ise broşür verildiği kaydedildi.